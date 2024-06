Pojavnost izrednih vremenskih dogodkov možna tudi v letošnjem poletju

piše Laura Štraser

Koebenhavn, 25. junija - Evropska agencija za okolje (EEA) za poletne mesece svari pred vnovično možnostjo izrednih vremenskih dogodkov, kot so vročinski valovi, suše in poplave. V zadnjih letih so zaznali trend povečanega števila tovrstnih dogodkov, ki povzročajo veliko gospodarsko škodo. V luči tega strokovnjaki opozarjajo na nujnost prilagajanja.