V Slovenski matici slavnostna akademija in simpozij ob 70-letnici Slovenske kulturne akcije

Ljubljana, 26. junija - Slovenska kulturna akcija (SKA) letos obeležuje 70 let obstoja. Ob tem mejniku osrednjega kulturnega društva slovenskih emigrantov po drugi svetovni vojni, ki je bilo ustanovljeno v argentinskem Buenos Airesu, in skrbi za ohranjanje slovenstva v zamejstvu in po svetu, so danes v Slovenski matici pripravili slavnostno akademijo in simpozij.