Pisatelj in akademik Zorko Simčič praznuje 100 let

Ljubljana, 19. novembra - Pisatelj, dramatik in esejist Zorko Simčič danes praznuje 100 let. V njegovem opusu izstopa roman Človek na obeh straneh stene, ki so ga literarni zgodovinarji označili za najpomembnejše pripovedno delo slovenskega zdomstva. Zanj je prejel nagrado Prešernovega sklada, zatem je dobil tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Je redni član SAZU.