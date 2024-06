V novih ruskih napadih v Ukrajini več mrtvih in ranjenih

Kijev/Harkov/Odesa, 24. junija - Ruski napadi so na vzhodu Ukrajine terjali najmanj šest smrtnih žrtev, več deset ljudi je ranjenih, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Še ena oseba je umrla v napadu na regijo Herson na jugu države, v napadu na mesto Odesa pa so bili ranjeni štirje ljudje. Iz regije Doneck ob tem znova poročajo o napredovanju ruskih sil.