Svet vlade za Slovence v zamejstvu o skupnih izzivih slovenskih organizacij

Ljubljana, 10. junija - Svet vlade za Slovence v zamejstvu je danes v Ljubljani obravnaval skupne izzive slovenskih organizacij v zamejstvu, je povedal premier Robert Golob. Med njimi je omenil skrb za slovenski jezik, kulturno in gospodarsko sodelovanje ter finančne težave. Pristojni minister Matej Arčon pa je dejal, da je ponosen na sodelovanje z manjšino.

Glede skrbi za slovenski jezik je premier na novinarski konferenci po srečanju dejal, da se bo Slovenija tudi v dialogu z državnimi in lokalnimi oblastmi v zamejstvu trudila pomagati slovenskim organizacijam tudi na regulatornem nivoju, ne samo z vidika finančnih sredstev.

Glede gospodarskega sodelovanja so na srečanju sveta vlade, prvem v tem mandatu, po besedah premierja ugotovili, da je za povezovanje skupnosti z obeh strani meje najprimernejše teritorialno sodelovanje.

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Arčon je kasneje v ločeni izjavi za medije po več kot dvournem srečanju izpostavil ugotovitev, da so evropska združenja za teritorialno sodelovanje tiste institucije, ki teritorij lahko samo še bolj povežejo in vključujejo tudi slovensko manjšino.

Kar zadeva finančne težave manjšine bo, kot je dejal Golob, treba najti načine, kako kot matična domovina pomagati organizacijam v finančnih težavah.

Med zanimivimi primeri sodelovanja z manjšino je predsednik vlade izpostavil vzorčno kmetijo v Porabju, ki je bila zgled za podobno kmetijo na Hrvaškem, ter evropsko prestolnico kulture med Novo Gorico in Gorico.

Glede slovenske manjšine v Avstriji so po premierjevih besedah danes izpostavili več tem, med njimi je najbolj pereča ohranitev slovenskega jezika. Med drugim so govorili o tem, kako najti način, kako v pravosodju zaščititi slovenski jezik, da bi bil obravnavan enako tudi za naše zamejce, ne samo za ljudi, ki prihajamo iz Slovenije. Druga tema pa je bilo gospodarsko sodelovanje.

Minister Arčon pa je povedal, da glede manjšine v Avstriji Slovenijo na dvostranskem področju čaka veliko izzivov pri uresničevanju avstrijske državne pogodbe, pri železniški povezavi in pri učenju slovenskega jezika, predvsem v jaslih.

Kar zadeva manjšino v Italiji, pa so po besedah ministra danes govorili o tem, kako zagotoviti več finančnih sredstev zanjo. O tem se bo premier Golob še ta mesec pogovarjal z italijansko premierko Giorgio Meloni, je napovedal Arčon. Povedal je še, da so govorili tudi o uresničitvi zastopstva slovenske skupnosti tako na državnem kot na deželnem nivoju.