Osumljenci vlomov v bankomate v priporu

Ljubljana, 24. junija - Ljubljanski policisti so v zadnjem mesecu na območju mesta obravnavali štiri vlome v bankomate s plinsko eksplozijo. Pridržali so tri državljane Hrvaške, in sicer 29-letnika, 33-letnika in 37-letnika, ki jih sumijo kaznivih dejanj. Dežurna preiskovalna sodnica je za vse tri osumljence nedavno odredila pripor, so pojasnili na (PU) Ljubljana.