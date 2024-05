Neznanci v ljubljanskih Mostah z eksplozivom poškodovali bančni avtomat

Ljubljana, 23. maja - Neznani storilci so danes okoli 4.30 z neznanim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat v vetrolovu ene od trgovin na območju ljubljanskih Most. Pri tem je nastalo za več tisoč evrov škode tako na bankomatu kot tudi objektu, policisti pa so obravnavali sum kaznivega dejanja velike tatvine, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.