V Nemčiji polemika glede brezposelnih ukrajinskih beguncev

Berlin, 24. junija - V Nemčiji se je v zadnjih tednih vnela razprava o ukrajinskih beguncih, ki v državi niso našli zaposlitve. Omenja se izplačevanje nižje podpore kot doslej, pri Krščansko-socialni uniji (CSU) pa so celo zahtevali, da se brezposelne ukrajinske begunce vrne v varne dele domovine, do česar so pri vladajočih socialdemokratih (SPD) in Zelenih kritični.