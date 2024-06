Maribor, 24. junija - Zavezanci so lani po začasnih podatkih dosegli 2296 gigavatnih ur (GWh) prihrankov energije pri končni rabi, je objavila Agencija za energijo. Leta 2022 so prodali 47.723 GWh energije končnim odjemalcem, zato so morali lani doseči prihranke v skupnem obsegu 313 GWh.