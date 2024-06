Statistični urad o pomembni vlogi merilnikov porabe elektrike

Ljubljana, 6. junija - Na področju trajnostne energije so za uspešen razvoj novih politik po navedbah statističnega urada ključni kakovostni podatki o razmerah na področju ravnanja z energijo. Pomembno vlogo imajo napredni merilniki, ki so lahko sredstvo za spodbujanje varčevanja in upravljanja z energijo, so zapisali pred evropskim tednom trajnostne energije.