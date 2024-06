Blizu Vidma našli truplo tretjega pogrešanega, ki ga je odnesla Nadiža

Videm, 23. junija - V Premarjagu blizu Čedada so našli truplo tretjega pogrešanega, ki ga je konec maja odnesla Nadiža. 25-letnega Romuna je skupaj z dvema prijateljicama, starima 20 in 23 let, Nadiža odnesla, ko je naglo narasla po neurju. Trupli obeh žensk so našli dva dni po nesreči, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.