Iz Srbije preko tretjih držav v Ukrajino za 800 milijonov evrov orožja

Beograd, 23. junija - Srbija je od začetka ruske invazije na Ukrajino izvozila za 800 milijonov evrov orožja, ki ga je preko tretjih držav prejel Kijev, razkriva britanski časnik Financial Times. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je navedbe delno potrdil in ocenil, da ni njegova odgovornost, kaj naredijo države z orožjem, ki so ga kupile od srbskih podjetij.