Pregled - šport, 22. 6. (sobota)

DORTMUND - Portugalska nogometna reprezentanca je v tekmi drugega kroga skupine F na evropskem prvenstvu v Dortmundu premagala Turčijo s 3:0 (2:0). Za Portugalce je to druga zmaga na turnirju, s katero so si tudi priigrali nastop v osmini finala. Turki so doživeli prvi poraz. V drugi tekmi te skupine v Hamburgu sta se Gruzija in Češka razšli z 1:1 (1:0).

KÖLN - Nogometaši Belgije so na evropskem prvenstvu v Nemčiji v 2. krogu predtekmovalne skupine E v Kölnu premagali Romunijo z 2:0 (1:0) in prišli do prvih treh točk, kolikor jih imajo tudi preostale tri ekipe v skupini, še Slovaška in Ukrajina.

LJUBLJANA - Slovenski odbojkarji so le še korak do prvega mesta po rednem delu lige narodov. Na svoji enajsti tekmi so danes še desetič zmagali, deseta žrtev je bila Italija, aktualni svetovni prvak. Izid tekme je bil 3:0 (19, 21, 19), z gladko zmago pa so Slovenci Italijane prehiteli tudi na drugem mestu svetovne jakostne lestvice.

BEOGRAD - Plavalec Peter John Stevens je na evropskem prvenstvu v Beogradu osvojil sedmo mesto na 50 m prsno. Zmagal je Turek Huseyin Emre Sakčic, Stevens je za njim zaostal 47 stotink. Prav ob koncu programa je nastopila še moško-ženska štafeta 4 x 200 m prosto in naslednikom postavila izziv v obliki slovenskega rekorda 7:37,63, ki je v okrnjeni konkurenci zadostoval za četrto mesto. Sašo Boškan, Primož Šenica Pavletič, Janja Šegel in Katja Fain so se v končnici celo borili z Nemci in Poljaki za kolajno, na koncu pa bili prekratki 100 m hrbtno.

ULCINJ - Slovenska teniška reprezentanca si je na turnirju tretje evropske skupine v Ulcinju po zmagi nad Moldavijo z 2:1 priigrala napredovanje v kvalifikacije za drugo svetovno skupino Davisovega pokala.

RIM - Slovenija je na premiernem nastopu moške članske reprezentance na evropskih prvenstvih v balinanju prišla do medalje. Damjan Sofronievski je v italijanskem Terniju osvojil bron v natančnem zbijanju.

HALLE - Italijan Jannik Sinner, prvi teniški igralec sveta, je v drugem polfinalu turnirja v nemškem Halleju (2.255.655 evrov nagradnega sklada) premagal Kitajca Zhanga Zhizhena s 6:4 in 7:6 (3). V finalu se bo pomeril s Poljakom Hubertom Hurkaczem. Peti nosilec je pred tem izločil drugega, domačina Alexandra Zvereva je ugnal s 7:6 (2) in 6:4.

LONDON - Italijan Lorenzo Musetti se je kot prvi uvrstil v finale turnirja v londonskem Queen's Clubu, ko je v polfinalu nepostavljenih igralcev ugnal Avstralca Jordana Thompsona s 6:3, 3:6 in 6:3. Njegov tekmec bo igralec iz ZDA, saj je v dvoboju rojakov peti nosilec Tommy Paul s 6:4 in 7:6 (2) izločil Sebastiana Kordo.

BARCELONA - Britanec Lando Norris (McLaren) je bil najhitrejši v kvalifikacijah pred nedeljsko dirko za veliko nagrado Španije v Barceloni v svetovnem prvenstvu formule 1. Za svoj drugi "pole position" v karieri je za vsega 0,020 sekunde ugnal vodilnega v skupnem seštevku SP Nizozemca Maxa Verstappna (Red Bull).

BIRMINGHAM - Kazahstanka Julija Putinceva je v polfinalu teniškega turnirja v Birminghamu (249.260 evrov nagradnega sklada) v polfinalu gladko premagala Italijanko Elisabetto Cocciaretto s 6:2 in 6:2. Za turnirsko zmago se bo pomerila z Avstralko Ajlo Tomljanović, ki je Anastazijo Potapovo, sedmo nosilko iz Rusije, ugnala s 7:6 (5) in 6:4.

BERLIN - Prva finalistka teniškega turnirja WTA v Berlinu z nagradnim skladom 823.000 evrov je Ana Kalinskaja, v polfinalu je premagala Viktorijo Azarenko s 6:1, 6:7 (3) in 6:1. Za turnirsko zmago se bo v nedeljo pomerila z Američanko, a bo tudi takrat šele znana njena tekmica. Drugi dvoboj je bil v podaljšani igri drugega niza prekinjen zaradi dežja, merita se prva nosilka Coco Gauff in njena rojakinja Jessica Pegula.

TRST - V Mezzani se je zaključil svetovni pokal v spustu na divjih vodah. Zaradi previsokega vodostaja reke Noce so bili organizatorji primorani odpovedati sobotni finale sprinta, tako da so obveljali rezultati petkove prve kvalifikacijske vožnje. Nejc Žnidarčič je tako osvojil drugo mesto, v skupnem seštevku svetovnega pokala pa se je veselil zmage.

ŽENEVA - Slovenska štafeta na 4 x 100 m je na atletskem mitingu v Ženevi zasedla četrto mesto s časom 39,78 sekunde. Tekli so Anej Čurin Prapotnik, Jernej Gumilar, Andrej Skočir in Matevž Šuštaršič. Zmagala je Nizozemska z 38,75 sekunde.

EDMONTON - V severnoameriški hokejski ligi tudi po šesti tekmi velikega finala ni znan letošnji zmagovalec lige NHL. Kanadska zasedba Edmonton Oilers je poskrbela za popolni preobrat. Na tekmi v dvorani Rogers Place so s 5:1 premagali ekipo Florida Panthers ter izid v finalu izenačili na 3:3 v zmagah. O zmagovalcu bo odločala odločilna sedma tekma.