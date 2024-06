Rusija izvedla obsežne napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo

Kijev/Moskva, 22. junija - Rusija je minulo noč izvedla obsežne napade na energetsko infrastrukturo na zahodu in jugu Ukrajine, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Napadi so botrovali prekinitvam dobave elektrike. V medsebojnem obstreljevanju je bilo medtem v več regijah skupno ubitih najmanj devet ljudi na ukrajinski in štirje na ruski strani.