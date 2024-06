Gneča na primorski avtocesti

Ljubljana, 22. junija - Na primorski avtocesti je v smeri proti Obali nastal velik zastoj. Z Gorenjske proti Primorski je čas potovanja med priključkoma Ljubljana Brod in Logatec daljši za približno uro in pol. Za toliko je pot daljša tudi z Dolenjske proti Primorski, kjer je gneča med priključkoma Ljubljana center in Logatec, poroča prometno-informacijski center.