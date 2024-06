AMZS: Na pot le ob preverjanju aktualnega stanja na cestah

Ljubljana, 22. junija - Tudi to poletje bo promet, še zlasti ob petkih in sobotah, občutno povečan na cestah proti Hrvaški, v obratni smeri pa ob sobotah in nedeljah. Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) voznike opozarja, da se morajo ustrezno pripraviti z načrtovanjem poti, preverjanjem aktualnih informacij o državi, v katero potujejo, ter stanja na cestah.