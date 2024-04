Trije mrtvi in en ranjen v snežnem plazu v švicarskem Zermattu

Ženeva, 1. aprila - Nekaj ur po velikem snežnem plazu, ki se je danes malo po 14. uri sprožil pri švicarskem smučarskem središču Zermatt, so reševalci in policisti v snegu našli tri trupla, so danes sporočili s policije. Četrta oseba je bila v plazu poškodovana, poroča nemška tiskovna agencija dpa.