Rusija izvedla obsežne napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo

Kijev, 22. junija - Rusija je minulo noč izvedla obsežne napade na energetsko infrastrukturo na zahodu in jugu Ukrajine, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Napadi so botrovali prekinitvam dobave elektrike. Po navedbah Kijeva gre za osmi obsežen ruski napad na ukrajinsko energetsko infrastrukturo v zadnjih treh mesecih.