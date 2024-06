Policija išče roparja koprske menjalnice

Koper, 22. junija - Policija išče neznanca, ki je v petek popoldne oropal menjalnico v središču Kopra. Kaznivega dejanja je osumljen približno 60 let star moški suhe postave, oblečen v svetlo modro srajco z dolgimi rokavi in svetlo zelene kratke hlače ter z bež kapo s ščitnikom brez napisov, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.