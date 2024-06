Civilna iniciativa Glas ljudstva s protestom za zamejitev javnega in zasebnega zdravstva

Ljubljana, 21. junija - V civilni iniciativi Glas ljudstva so danes v Ljubljani izvedli javno protestno akcijo Stop dvoživkam! v sklopu kampanje Ustavimo rušenje javnega zdravstva. Z njo so želeli vlado in javnost opozoriti na zasebne interese, ki da spodjedajo javni zdravstveni sistem in pozvati k pripravi osnutka zakona o zdravstveni dejavnosti.