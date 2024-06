Glas ljudstva: Prihodnosti Evrope ne smemo prepustiti hujskačem, manipulatorjem in skrajnežem

Ljubljana, 6. junija - Prihodnosti Evrope ne smemo prepustiti hujskačem, manipulatorjem in skrajnežem, ki skrbijo predvsem za svoje interese in interese kapitala, so nevladne organizacije, zbrane v civilno iniciativo Glas ljudstva, opozorile na novinarski konferenci, na kateri so predstavile ugotovitve ob koncu kampanje za evropske volitve.