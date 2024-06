Guterres: Libanon ne sme postati druga Gaza

New York/Gaza/Nablus, 21. junija - Spopadi med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanje Hezbolah ne smejo Libanona spremeniti v drugo Gazo, je danes posvaril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. V palestinski enklavi so medtem izraelske sile nadaljevale z napadi, v katerih je bilo ubitih več deset ljudi.