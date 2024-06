Za pridobivanje praktičnih izkušenj študentov v gospodarstvu do 15 milijonov evrov

Ljubljana, 21. junija - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je v uradnem listu objavilo razpis za sofinanciranje pridobivanja praktičnih izkušenj, znanj in kompetenc študentov v delovnem okolju v času študija ter za krepitev sodelovanja in prenosa znanja med visokošolskim sistemom in delovnim okoljem. Na voljo je do približno 15 milijonov evrov.