Na ljubljanski fakulteti za strojništvo o problematiki pomanjkanja uporabne vrednosti v srednješolskem izobraževanju

Ljubljana, 17. januarja - Na fakulteti za strojništvo so predstavili projekt Iz teorije v strojništvo, namenjen srednješolskim učiteljem in dijakom kot dopolnilo pouka fizike. O problematiki pomanjkanja uporabne vrednosti v srednješolskem izobraževanju so spregovorili tudi na okrogli mizi in se strinjali, da bo projekt pomagal navezati teorijo na aplikativne raziskave.