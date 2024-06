Oskrba z elektriko v večjem delu Zahodnega Balkana postopoma obnovljena

Tirana/Podgorica/Split/Sarajevo, 21. junija - Po zgodnjepopoldanskem izpadu elektrike v Črni gori ter večjem delu Dalmacije, Bosne in Hercegovine ter Albanije se oskrba na teh območjih postopoma obnavlja, poročajo regionalni mediji in tiskovne agencije. Izpad naj bi se sicer začel v Albaniji, potem ko je zaradi visokih temperatur prišlo do okvare na daljnovodu z Grčijo.