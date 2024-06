Črna gora, Dalmacija, BiH in Albanija ostale brez elektrike

Podgorica/Dubrovnik/Sarajevo/Tirana, 21. junija - Skoraj celotna Črna gora, večina Dalmacije, Bosne in Hercegovine in Albanije so danes med vročinskim valom ostale brez elektrike. Izpad na Hrvaškem in v BiH naj bi bil posledica izpada sistema v Črni gori, poročajo regionalni mediji. V Črni gori so oskrbo obnovili po približno 40 minutah, postopno pa naj bi se elektrika vrnila tudi v Dalmacijo.