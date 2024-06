Na Svetu EPSCO za krepitev cepljenja proti HPV

Luxembourg, 21. junija - Ministri za zdravje so na zasedanju Sveta EPSCO med drugim sprejeli priporočila o raku, ki ga je mogoče preprečiti s cepljenjem. Njihov namen je podpreti prizadevanja držav EU za okrepitev in razširitev rutinskega cepljenja proti humanim papilomavirusom (HPV), da bi odpravili raka materničnega vratu in druge vrste raka, ki jih povzročajo HPV.