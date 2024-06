Ministri v Luksemburgu o socialni razsežnosti notranjega trga

Luxembourg, 20. junija - Socialna agenda in industrijski razvoj Evrope morata biti najvišji prioriteti naslednjega mandata, je na zasedanju Sveta za zaposlovanje, socialne zadeve, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO) poudaril minister Luka Mesec. Industrijska renesansa mora iti po njegovem mnenju z roko v roki z novim zelenim dogovorom in izboljšanjem socialnega modela.