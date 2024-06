Finančni ministri pozvali k pripravi predloga za uresničitev dogovora G7 o posojilu Ukrajini

Luxembourg, 21. junija - Finančni ministri EU so se danes zavzeli za to, da se konkreten predlog o uporabi prihodkov od upravljanja zamrznjenega ruskega premoženja za odplačevanje posojila v višini 50 milijard dolarjev, ki bi ga skupina G7 namenila Ukrajini, pripravi do naslednjega zasedanja sredi julija, je povedal belgijski finančni minister Vincent Van Peteghem.