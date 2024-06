G7 v sklepni izjavi potrdil podporo Ukrajini, pravica do splava brez omembe

Bari, 14. junija - Skupina G7 je danes v sklepni izjavi vrha v Italiji potrdila zavezanost podpori Ukrajini in pozvala k sprejetju premirja v Gazi. Na področju trgovine so voditelji bili kritični do Kitajske, ki so ji zagrozili z ukrepanjem proti nepoštenim praksam. Po burni razpravi o omembi pravice do splava ta v končno verzijo izjave ni bila vključena.