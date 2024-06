Celjska občina v mestnem parku odprla prenovljeno otroško igrišče

Celje, 21. junija - Celjska občina je danes v mestnem parku odprla prenovljeno otroško igrišče, ki ga je lani uničilo poletno neurje. V celoti so odstranili z muljem poplavljen rečni prodec in po celotni površini igrišča nasuli novega. Kupili in namestili so nova igrala. Vrednost vseh opravljenih del in novih igral je znašala 80.754 evrov.