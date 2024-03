Celje bo dobilo prvi pasji park

Celje, 17. marca - Celjska občina bo do poletja v mestni četrti Dečkovo naselje do poletja uredila prvi pasji park. Nahajal se bo na zelenih površinah med ulicami Pod lipami, Pod gabri in Pod kostanji, kjer se nahajata tudi športno in otroško igrišče. Slednjega bodo v celoti obnovili in razširili za kakovostnejše preživljanje prostega časa tamkajšnjih občanov.