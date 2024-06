Velenjska občina v obnovo Stare elektrarne

Velenje, 21. junija - Velenjska občina je v četrtek podpisala dve pogodbi, vezani na obnovo Stare elektrarne, in sicer s podjetjem VG5 za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo gradbeno obrtniških del ter s podjetjem Projekt za storitve svetovalnega inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta. Prva je vredna 29 milijonov evrov, druga pa 663.314 evrov (z DDV).