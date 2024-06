Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 6.)

Ljubljana, 20. junija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tekmi med Slovenijo in Srbijo na evropskem nogometnem prvenstvu, kjer sta ekipi končali izenačeni. Prav tako so povzele poročanje STA o homofobnih napadih na knjigarno v Mariboru in potresni varnosti lokacije za novo slovensko jedrsko elektrarno.