Demokracija o uspehu SDS na evropskih volitvah (20. 6.)

Ljubljana, 20. junija - Metod Berlec v uvodniku SDS z zmago preudarno tlakuje slovensko in evropsko pot piše o uspehu SDS na evropskih volitvah, ki je prispevala štiripetinski delež k najboljšemu posamičnemu nacionalnemu rezultatu v politični skupini Evropske ljudske stranke. V stranki ugotavljajo, da so bili le delno uspešni z zahtevami za pregledne in poštene volitve.