V eksploziji bombe na Cetinju dva mrtva

Cetinje, 20. junija - V eksploziji bombe, ki je odjeknila davi v črnogorskem mestu Cetinje, sta umrli dve osebi, tri so bile poškodovane, poročajo črnogorski mediji. Iz bolnišnice so sporočili, da je ena oseba v življenjski nevarnosti, dve pa sta stabilni. Eksplozija je odjeknila v bližini športnega centra na Cetinju. Bila je tako silovita, da so počila stekla.