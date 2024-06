Mariborski mestni svet soglašal z novim poskusom prodaje Farmadenta, ne pa tudi z zvišanjem cen vrtcev

Maribor, 20. junija - Mariborski mestni svetniki so se na današnji seji brez razprave in soglasno strinjali z novim poskusom prodaje družbe Farmadent. Potrdili so lokalni program za kulturo in investicijsko dokumentacijo za izgradnjo nove Zdravstvene postaje Tezno, niso pa se strinjali z višjimi cenami vrtcev.