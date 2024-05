Mariborska občina namerava uvesti kadrovske štipendije

Maribor, 21. maja - Mariborski mestni svetniki bodo v četrtek odločali o predlogu za uvedbo kadrovskih štipendij. Poleg obstoječih štipendij za nadarjene dijake in študente bi tako občina podeljevala kadrovske štipendije, katerih prejemniki se bodo po zaključenem izobraževanju morali zaposliti v občinski upravi ali zavodih, kot so vrtci, šole in zdravstveni domovi.