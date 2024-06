Vodstvo in sindikat v Tušu sklenila podjetniško kolektivno pogodbo

Celje, 20. junija - Vodstvo podjetja Engrotuš in predstavniki Sindikata Tuš so v torek podpisali podjetniško kolektivno pogodbo, ki določa najnižje osnovne plače po posameznih tarifnih razredih in ureja pogoje dela. Dogovor predvideva postopno zvišanje najnižje osnovne plače za posamezna delovna mesta; plačo za delovno mesto prodajalec uvodoma zvišuje na 1270 evrov.