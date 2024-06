V Kranju potrdili zasebnega partnerja za 30-milijonski projekt Severnih vrat

Kranj, 20. junija - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji potrdili izbor zasebnega partnerja za projekt Severna vrata. To je podjetje Dolnov, ki trenutno intenzivno gradi tudi novo stanovanjsko sosesko na Zlatem polju. Približno 30 milijonov evrov vredna investicija v zdravstveni, poslovni in stanovanjski kompleks Severna vrata naj bi stekla prihodnje leto.