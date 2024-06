V Galeriji Škuc zgodnja vizualna produkcija skupine Laibach

Ljubljana, 21. junija - V Galeriji Škuc bodo drevi ob 21. uri odprli razstavo Ausstellung! Laibach Kunst 1980-1984 in koncert 300.000 Verschiedene Krawalle - Bruit Soiree. Postavitev bo omogočila pogled v zgodnjo vizualno produkcijo in umetniški credo mednarodno priznane glasbene in medijske skupine Laibach. Razstava bo na ogled do 17. julija.