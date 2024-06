Ciper po grožnjah Hezbolaha poudarja, da ni vpleten v vojaške operacije v regiji

Bejrut, 20. junija - Ciprski predsednik Nikos Hristodulides je po grožnji šiitskega gibanja Hezbolah z napadom zatrdil, da Nikozija ni vpletena v nobeno vojaško operacijo v regiji. "Ciper je del rešitve in ne problema", je poudaril in spomnil na pomorski koridor med Ciprom in območjem Gaze za dostavo pomoči palestinski enklavi, poročajo tuje tiskovne agencije.