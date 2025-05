Slovenija v skupni izjavi zavrnila izraelske načrte v Gazi

Ljubljana, 7. maja - Zunanji ministri Slovenije, Islandije, Irske, Luksemburga, Norveške in Španije so v danes objavljeni skupni izjavi izrazili zaskrbljenost nad izraelskimi načrti širitve ofenzive v Gazi in zasedbe tega palestinskega ozemlja. Izrael so obenem pozvali k odpravi blokade dobav pomoči, potrdili so tudi svojo zavezanost rešitvi dveh držav.