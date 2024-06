Projekt Zmigaj se do vadbe za povečanje deleža telesno dejavnih

Ljubljana, 19. junija - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Zmigaj se do vadbe. Zanj bo Evropski socialni sklad plus namenil skoraj 2,8 milijona evrov. Cilj projekta bo vzpostaviti pogoje za vključitev odraslih Slovencev v strokovno vodene športno-rekreativne programe vadbe, s tem pa povečanje deleža telesno dejavnih.