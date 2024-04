Ministrstvo z dvema ukrepoma za več gibalne aktivnosti otrok in mladih

Ljubljana, 10. aprila - Umestitev rednega gibanja in športa v šolski sistem je temelj zdravega razvoja in zdravih navad otrok in mladine. Zato je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pripravilo dva ukrepa, s katerimi želi otrokom in mladim omogočiti dodatne gibalne aktivnosti. Za izvajanje omenjenih ukrepov pa je na razpisih na voljo 3,38 milijona evrov.