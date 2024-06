Vlada z odlokom podaljšala nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko do 21. decembra

Ljubljana, 19. junija - Vlada je na današnji seji z odlokom podaljšala nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko za šest mesecev oziroma do vključno 21. decembra. Odlok bo začel veljati dan po objavi v uradnem listu. Notranji minister Boštjan Poklukar je sicer že konec maja napovedal, da bo Slovenija do 21. decembra podaljšala nadzor.