Notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške o ukinitvi mejnega nadzora, a brez sklepov

Gorica, 18. junija - Notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške Boštjan Poklukar, Matteo Piantedosi in Davor Božinović so danes v Gorici ocenili, da sodelovanje daje dobre rezultate v boju proti nezakonitim migracijam. Izrazili so upanje v čimprejšnjo ukinitev nadzora na notranjih schengenskim mejah, a konkretnih korakov niso napovedali.