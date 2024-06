Ministrstvo za naravne vire in prostor išče dolgoročne rešitve za območje Letuša

Ljubljana/Letuš, 19. junija - Ministrstvo za naravne vire in prostor skupaj z Direkcijo RS za vode pospešeno izvaja aktivnosti, da bi čim prej rešili vprašanje celovite ureditve naselij na sotočju Savinje in Pake. Kot so poudarili na ministrstvu, gre za hidravlično izjemno zahtevno območje, ki ga je nujno treba celostno in dolgoročno ustrezno urediti.