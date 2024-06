Šefic: Seznam objektov za odstranitev ostaja odprt in fleksibilen

Ljubljana, 18. junija - Seznam objektov, ki so po lanskoletnih ujmah predvideni za odstranitev, je fleksibilen in se bo lahko spreminjal, dokler stroka ne bo podala končne odločitve, je v izjavi za medije dejal vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic. Do zdaj so sicer zaključili 28 cenitev, Šefic pa je opozoril na številne izzive, s katerimi se soočajo cenilci.