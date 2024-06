V Posavju nizka brezposelnost, gospodarstvo malo zadolženo

Krško, 19. junija - Brezposelnost v posavski regiji je najnižja od leta 1990, povpraševanje po delavcih pa je še naprej visoko. Dobro gre tudi samim podjetjem, saj so kljub padcu prihodkov povečala dodano vrednost, so povedali na današnji skupni novinarski konferenci posavskih enot GZS in Zavoda RS za zaposlovanje, kjer so predstavili gospodarsko klimo v regiji.